Pogoda na Boże Narodzenie 2019. Będzie dramat, aura znowu z nas zakpi

Czy będzie śnieg na Boże Narodzenie 2019? To wigilii zostało jeszcze 11 dni, a to według ekspertów bardzo odległy termin prognozowania pogody. Pojawiają się jednak pierwsze prognozy długoterminowe. Przynoszą jednak fatalne wiadomości dla tych, którzy liczą na białe święta.

We Wrocławiu tuż przed świętami temperatura za dnia ma sięgać 7 stopni C na plusie. Jedynie w północno-wschodniej Polsce są szanse na lekki mróz. Według aktualnych map pogodowych opady śniegu wystąpią na Litwie i Łotwie. Śnieżne chmury nie dojdą jednak do Polski.