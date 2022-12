"Żołnierze chodzą po domach i robią zdjęcia". O co chodzi?

Żołnierze odwiedzali domy w okolicach Ostródy, by mieszkańcy wiedzieli, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. - Działania te były wcześniej uzgodnione z władzami lokalnymi. Po rozmowie z sołtys Brzydowa żołnierze zostali poinformowani, że mieszkańcy są świadomi takiej sytuacji, ale po dotarciu do poszczególnych domów (mieli do sprawdzenia około 80 domów) poszczególni mieszkańcy w większości byli zdziwieni wizytą żołnierzy - powiedziała major Kościńska w Radiu Eska.