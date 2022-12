Łukaszenka znów bredzi. "Zachód chciał wywołać wojnę z Rosją w 2021 roku"

Tak Łukaszenka obronił Rosję przed Zachodem

Białoruski dyktator niemal wprost stwierdził, że to jemu Putin zawdzięcza, że do ataku Zachodu nie doszło. Opowiadał, że niezbędnym elementem do realizacji planów zachodnich państw było zwycięstwo prozachodniej opozycji na Białorusi. Przypomniał o fali protestów, które wybuchły w jego kraju po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Gdyby protestującym udało się wygrać, wtedy - jak stwierdził - państwa NATO przejęłyby władzę na Białorusi i pomaszerowałyby aż do granicy z obwodem smoleńskim.