Zmiany w Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Żona Adama Andruszkiewicza nowym prezesem

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Jak czytamy w statucie, do jej zadań należy się m.in. niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych i podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego.

"Naszym celem jest promowanie aktywności obywatelskiej i premiowanie inicjatyw społecznych, które mają na celu działanie dla wspólnego dobra. Swoimi czynami chcemy dążyć do wzmocnienia tożsamości narodowej i stworzenia takich warunków funkcjonowania społecznego, które będą przeciwdziałały wykluczeniu z powodu wieku czy niepełnosprawności" - piszą władze fundacji.

Kamila Andruszkiewicz nowym prezesem fundacji APR

O komentarz do sprawy zwróciliśmy się do wiceministra Adama Andruszkiewicza. Jak usłyszeliśmy, on sam "nie nadzoruję w żaden sposób Agencji Rozwoju Przemysłu, zaś jego żona nie jest zatrudniona w administracji publicznej oraz nie jest osobą publiczną".