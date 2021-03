Zmiany na Wielkanoc w kościołach? Są pierwsze wytyczne

Wielkanoc w kościołach? Biskupi dostali zalecenia

- Oferta uczestniczenia we mszach w telewizji jest tak bogata, że jeśli ktoś jest praktykujący i rozumie sytuację epidemiologiczną, to jemu taka forma komunikacji z Kościołem wystarczy - mówiła w Radio Zet.

Koronawirus Polakom niestraszny? "Wielkanoc to mogą być ostatnie święta"

W pierwszej kolejności dokument zaleca, by na okres Wielkanocy duchowni dużą uwagę przykładali do kontroli dozwolonej liczby wiernych, która może brać udział w liturgii. Księża mają też często dezynfekować dłonie.

KEP zaleca także, by w trakcie Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek zrezygnować z tradycyjnego obmycia nóg, a w Wielki Piątek z powszechnego całowania krzyża przez wiernych i duchownych - to powinno być zarezerwowane tylko dla celebransa (kapłana odprawiającego liturgię - red.).

Zmiany mogą dotyczyć też podejścia do procesji. W dokumencie wysłanym do biskupów KEP zachęca, by ograniczyć je tylko do asysty - wierni powinni pozostać na swoich miejscach. Takie procesje zwyczajowo mają miejsce w Niedzielę Palmową, Wielki Piątek w trakcie drogi krzyżowej, a także w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną.