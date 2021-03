Wielkanoc. Kościoły zamknięte na święta? Minister zdrowia zabrał głos

Zapytano go również o to, czy tegoroczne święta Wielkiej Nocy odbędą się w tradycyjnej formie, czy jednak konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych ograniczeń. Kościoły pozostaną otwarte? - Decyzje podejmiemy w czwartek, ale trudno rozważać, by w naszej tradycji kulturowej te święta odbyły się bez wizyty w kościele. Na pewno będą obowiązywały normy, które już w tej chwili są takie same jak w galeriach handlowych czy innych miejscach - mówił minister zdrowia.