Jak zmiana czasu wpływa na nasze samopoczucie?

Zmiana czasu 2021. Jak wpływa na samopoczucie?

Jednym z najważniejszych argumentów dotyczących zaprzestania przestawiania zegarków są kwestie zdrowotne. Zmiany czasy wpływają czasami na gorsze samopoczucie. Zaburzają one dobowy rytm zarówno ludzi, jak i zwierząt. Wiele osób po zmianie czasu skarży się m.in. na:

Zmiana czasu. Czy niesie jakieś korzyści?

Stosowanie czasu letniego dostosowuje czas pokazywany przez zegary do pozornego ruchu Słońca po niebie. Gdy dzień trwa 12 godzin (a jasno jest na godzinę przed i po zachodzie Słońca), to w czasie strefowym (zimowym) będą to godziny 5:00–19:00, natomiast w czasie letnim 6:00–20:00.