Zmiana czasu 2021. Nie zapomnij przestawić zegarka

Zmiana czasu 2021. Kiedy przechodzimy na czas letni?

Zmiana czasu z letniego na zimowy jest zwykle bardzo uciążliwa. A to z tego względu, że tracimy wtedy godzinę i niektórym bardzo ciężko jest się później przystosować do nowej sytuacji. Wiosenne przejście na czas letni u wielu osób powoduje niekorzystne dla zdrowia skutki, takie jak problemy ze snem, zmęczenie. Ma to też wpływ na efektywność w pracy - w dniach następujących po zmianie czasu pracownicy z uwagi na zmęczenie i brak snu są mniej wydajni.