Zmarł Bogusław Stanisławski, były prezes Amnesty International Polska

Nie żyje Bogusław Stanisławski, działacz społeczny zajmujący się prawami człowieka. Miał 89 lat. - Moje życie nie zostało zmarnowane — mówił w sierpniu podczas festiwalu Pol'and'Rock.

- Parę tygodni temu dowiedziałem się, że zalęgł mi się potworek w mózgu. Nazywa się glejak. Przede mną krótka przyszłość. No i co było robić? Siedzieć i rozważać? Nie! Wziąłem to na klatę. Pomyślałem sobie, że jest to moja ostatnia szansa na spotkanie się z młodzieżą, z którą się często widzę, bo jesteście moją nadzieją. To jest ostatnia szansa, żeby coś powiedzieć o moim długim życiu, które wydaje mi się, że nie zostało zmarnowane. Szczęśliwie mi się tak udało, że nigdy nie byłem w tym kokonie obojętności, że usiłowałem posunąć świat chociaż o milimetr do przodu - mówił Bogusław Stanisławski.