Krystyna Pawłowicz pisała o śmieciu na szyi. Bohater zdjęcia odpowiada posłance PiS

"Pogarda zawarta w tym komentarzu nie jest w stanie mnie obrazić, (…) ale obraża najwyższe prawo Rzeczypospolitej, Konstytucję i pamięć odzyskania przez polskie państwo niepodległego bytu" – komentuje założyciel Amnesty International w Polsce Bogusław Stanisławski.



"Co oni z tego starszego człowieka zrobili? Zamiast nakarmić i odprowadzić do domu, to ledwo stojącemu na zimnie starszemu człowiekowi zawiesili jakiś śmieć na szyi, by publicznie poniżał sam swą godność... Pewnie robi to za jakieś marne grosze.. Łobuzy!" – napisała na początku tygodnia na Twitterze posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.