Jurek Owsiak znowu o Krystynie Pawłowicz. "Niewykluczone, że skorzysta z jednego z łóżek WOŚP"

Wymiana zdań między Jurkiem Owsiakiem a Krystyną Pawłowicz zaprowadziła ich do sądu. Szefa WOŚP jednak to nie zraża, bo znowu odniósł się do wpisu posłanki PiS na Twitterze. I to odważnie. Jak ocenił, polityk "wykazała brak jakichkolwiek hamulców moralnych".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Do wymiany zdań w mediach społecznościowych między Jurkiem Owsiakiem a Krystyną Pawłowicz dochodziło już wcześniej (PAP, Fot: Marcin Obara)

Zaczęło się od zdjęcia mężczyzny z zawieszoną na szyi tabliczką z napisem "Konstytucja". Krystyna Pawłowicz postanowiła je skomentować. "Co oni z tego starszego człowieka zrobili? Zamiast nakarmić i odprowadzić do domu, to ledwo stojącemu na zimnie starszemu człowiekowi zawiesili jakiś śmieć na szyi, by publicznie poniżał sam swą godność... Pewnie robi to za jakieś marne grosze.. Łobuzy!".

Sprawa ma ciąg dalszy. Komentarzem posłanki PiS zainteresował się Jurek Owsiak, który, przypomnijmy, nieraz polemizował z Pawłowicz.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócił uwagę, że mężczyzna ze zdjęcia to pan Bogusław. "Nie znamy się osobiście. Wiem jednak, że był pan współtwórcą i pierwszym szefem Amnesty International w Polsce. Wiem też, że został pan odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski za swoje zasługi jako działacz opozycji demokratycznej. Tak się składa, że otrzymaliśmy ten Krzyż w tym samym, 2011 roku. Ja 26 maja, pan 11 września" - zwrócił uwagę Owsiak.

Zobacz także: Debata WP: "Żadne wstawanie z kolan nie jest nam potrzebne"

Owsiak apeluje do Polaków

A następnie przeprosił pana Bogusława za wpis posłanki. "Przepraszam pana z całego serca za haniebne słowa zawarte w pełnym szyderstwa wpisie Krystyny Pawłowicz. (...) Mam ten sam order i w moim odczuciu Krystyna Pawłowicz wyraziła się w sposób podły, chamski, również o mnie, sugerując, że współczesne, wysokie odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej jest śmieciem. A jeśli użyła słowa 'śmieć' w stosunku do słowa 'Konstytucja', to jeszcze bardziej, jako profesor prawa, wykazuje swoją nienawiść i brak jakichkolwiek hamulców moralnych" - zaznaczył Owsiak.

Jak dodał, dowiedział się, że pan Bogusław "od kilku lat w taki właśnie sposób, stojąc na ulicach, wyraża swoje poglądy". "Pana wspaniała, godna szacunku działalność jeszcze bardziej kieruje moje w pana stronę uznanie" - podkreślił szef WOŚP.

I zaapelował do Polaków. "Panie Bogusławie, zawsze będę stał w obronie takich osób jak pan i będę publicznie protestował przeciwko takiemu językowi pogardy i nienawiści. Tak, jak stanąłem w obronie Prof. Władysława Bartoszewskiego, kiedy Krystyna Pawłowicz nazwała go pastuchem, tak dzisiaj zwracam się z gorącą prośbą do Polek i Polaków - wyrażajcie głęboki i zdecydowany sprzeciw przeciwko takim wpisom. Oddawajmy szacunek ludziom, którzy bronią praw ludzi upodlonych i często bestialsko traktowanych na całym świecie, a mimo to są w Polsce traktowani z takim szyderstwem" - napisał.

Na koniec Owsiak zwrócił uwagę, że Pawłowicz jest chroniona immunitetem poselskim. I pokusił się o odważne stwierdzenie. "Ale przecież nic nie trwa wiecznie i prędzej czy później, niewykluczone, że także Krystyna Pawłowicz, jako seniorka, skorzysta z jednego z 8300 łóżek, które Fundacja WOŚP kupiła dla geriatrii" - podkreślił