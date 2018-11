Neofaszyści z Włoch obecni na marszu z okazji stulecia niepodległości

Delegacja działaczy z neofaszystowskiej "Nowej Siły" wraz z czarnymi flagami pojawiła się na Marszu Niepodległości. Maszerują obok nacjonalistów z Obozu Narodowo-Radykalnego.

Przyjaciele z Włoch to odwołująca się do tradycji faszystowskich Nowa Siła (Forza Nuova). Ich liderem jest Roberto Fiore - postać szczególnie kontrowersyjna ze względu na swoją kryminalną i terrorystyczną przeszłość. W latach 70. i 80. był związany z ruchem Terza Posizione (Trzecia Pozycja) i jej bojówką Zbrojne Komórki Rewolucyjne (NAR), odpowiedzialną za ponad 30 krwawych zamachów - w tym za zamach bombowy w Bolonii z 1980 roku, w którym zginęło 85 osób. Fiore nie brał czynnego udziału w tym epizodzie, jednak został skazany za członkostwo w grupie przestępczej na 5,5 roku więzienia. Wyroku uniknął zbiegając do Wielkiej Brytanii; już po jego zatarciu wrócił do Włoch, przewodząc "Nowej Sile".