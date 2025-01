"Złoty deszcz". Niebezpieczna ozdoba polskich parków

Złotokap, osiągający do 7 m wysokości, jest szczególnie niebezpieczny dla ludzi i zwierząt. Spożycie zaledwie kilku nasion może być śmiertelne. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim podkreśla, że nasiona złotokapu można łatwo pomylić z groszkiem, co zwiększa ryzyko zatrucia .

Roślina ta, należąca do rodziny bobowatych, kwitnie od kwietnia do czerwca. Mimo że jej widok jest niezwykle atrakcyjny, nie należy jej dotykać ani wąchać. Objawy zatrucia mogą być bardzo poważne, prowadząc nawet do paraliżu nerwów i śmierci.