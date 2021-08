Złodziej okradł schronisko na Klimczoku. Zdradza go koszulka

Schronisko PTTK na Klimczoku w Beskidach pracuje nadal. "Pozdrawiamy serdecznie was wszystkich i choć jest to dla nas bardzo bolesne, obiecujemy, że nie damy po sobie tego poznać i jak zwykle z uśmiechem na twarzach przyjmiemy was w schronisku i będziemy pracować dalej" - zapewnili pracownicy.