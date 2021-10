"Ziobro zastawia na nas pułapkę" kontra "KPRM nie radzi sobie z Unią". Napięcie przed posiedzeniem PE

Wskazuje również na ważniejszy powód krytyki wniosku Zbigniewa Ziobry. - Skoro Ziobro chce decyzji TSUE ws. sądownictwa w Niemczech, jak to się ma do argumentacji, że unijny trybunał nie ma kompetencji do orzekania w tym temacie? Jeśli chcemy pozywać Niemcy, to znaczy, że TSUE może to robić. Najpierw Ziobro walczył z tym problemem, a teraz zmienił front? To nie jest wsparcie dla premiera Morawieckiego, ale pułapka zastawiona na nas. Próba bicia w bębenek - mówi źródło WP.