Zełenski przekazał tragiczne informacje. "Piekło" [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 289. dzień inwazji. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że obecnie najcięższe walki są prowadzone w Donbasie. - Sytuacja w Bachmucie, Sołedarze, Marjince, Kreminnej pozostaje bardzo trudna. Na tych terenach nie ma miejsca, które zostałoby oszczędzone przez pociski i pożary. Bachmut został praktycznie zrównany z ziemią - przekazał w wieczornym wystąpieniu. - Dziękuję wszystkim naszym bohaterom, którzy trzymają linię frontu, odpierają ataki i zadają znaczne straty przeciwnikowi w odpowiedzi na to piekło, które wkroczyło do Ukrainy - mówił ukraiński prezydent. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.