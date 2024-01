"Zdradza Europę". Tusk uderza w Orbana

- Rosja Putina nie jest niczym lepszym niż Związek Radziecki w czasach, kiedy był najbardziej agresywnym mocarstwem. Można powiedzieć, że w niektórych aspektach Rosja Putina jest groźniejsza i okrutniejsza niż ZSRR. Wydawało by się zatem, że tacy ludzie jak Viktor Orban powinni stanąć u naszego boku i robić wszytko, by wesprzeć Ukrainę. My znajdziemy sposób w Europie na to, by z Orbanem czy bez Orbana, Europa wspierała Ukrainę, zarówno w integracji Ukrainy z UE, jak teraz doraźnej pomocy w czasie wojny – materialnej, politycznej, militarnej - zapewnił Tusk.