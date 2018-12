Zdecydowana większość pracowników łódzkiej prokuratury jest na L4. "Wyraz desperacji"

Niektóre jednostki prokuratury w okręgu łódzkim są sparaliżowane. Nie ma komu w nich pracować. 73 proc. pracowników administracji wzięło w piątek L4, by zaprotestować przeciwko zbyt niskim płacom.

Okres przekazania sprawozdań został przesunięty do 20. stycznia, choć zwykle musieliśmy to zrobić do 5. dnia miesiąca - powiedziała w rozmowie z RMF FM Agata Pęśkiewicz, przewodnicząca łódzkiej Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Jak zaznaczyła "to również pokazuje, jak potrzebni są pracownicy administracji w prokuraturach i jak nasz protest wpływa na pracę śledczych oraz jednostek".