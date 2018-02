Zborowski docina Morawieckiemu. Przypomniał o meczu z Izraelem

Nie milkną echa wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że w 1968 roku nie było Polski. Wiktor Zborowski w trafny sposób wytknął premierowi absurd tamtych słów. Aktor przypomniał o meczu, który rozegrał z Izraelem dokładnie 50 lat temu.

Riposta odnosi się do słynnej już wypowiedzi premiera odnośnie funkcjonowania państwa polskiego. "Nie było polskich obozów śmierci. Musimy to tłumaczyć ludziom. W 1968 r. nie było w ogóle Polski. Był reżim komunistyczny, który tak naprawdę paskudnie traktował Żydów. To wszystko to karygodny i błędny atak na dobre imię Polski" - powiedział Morawiecki.