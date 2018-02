Zarzuty Morawieckiego wobec Rosji. "Hybrydowa agresja"

Mocne słowa premiera Morawieckiego podczas wystąpienia w Berlinie. Szef polskiego rządu oświadczył, że Rosja jest źródłem "hybrydowej agresji", a jej ofiarami są Stany Zjednoczone, Polska oraz inne kraje należące do wspólnoty europejskiej.

To jednak nie wszystko: Mateusz Morawiecki przyznał, że ma zastrzeżenia do polityki niemieckiego rządu wobec gazociągu Nordstream 2. Zdaniem polskiego premiera, jego budowa spowodowałaby bowiem odcięcie Ukrainy od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Jak to ocenił sam Morawiecki byłoby to oddanie Ukrainy w ręce Władimira Putina.

- Jest więcej takich wyrażeń. "Polskie gestapo" - nie było polskiego gestapo, "polskie SS" - nie było polskiego SS, "polskie obozy śmierci" - nie było polskich obozów śmierci. Musimy to tłumaczyć ludziom. W 1968 r. nie było w ogóle Polski. Był reżim komunistyczny, który tak naprawdę paskudnie traktował Żydów. To wszystko to karygodny i błędny atak na dobre imię Polski. Musimy na to reagować, a ustawa którą podpisał prezydent, trafiła teraz do Trybunału Konstytucyjnego - tłumaczył Mateusz Morawiecki.