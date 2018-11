Zbigniew Ziobro: do tej pory nie przekazano nam zapisu rozmowy w KNF

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał w programie "Gość Wiadomości", że do prokuratury wciąż nie trafiły żadne nośniki z zapisem rozmowy między Leszkiem Czarneckim a Mariuszem Chrzanowskim w siedzibie KNF.

- Zwracam się do pełnomocnika pana Czarneckiego, by jak najszybciej dostarczył prokuraturze wszystkie nośniki - zaapelował do Romana Giertycha. Minister sprawiedliwości przyznał, że choć zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia korupcji wpłynęło 8 listopada, to nie zostały do niego dołączone dowody. Te trafiły za to do redakcji "Gazety Wyborczej". Chodzi jeden z trzech dyktafonów, jakie Leszek Czarnecki miał przy sobie, idąc na rozmowę z Mariuszem Chrzanowskim do siedziby KNF.