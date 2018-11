„Afera KNF” - co wiemy do tej pory (nowe fakty)

Jak wynika z wczorajszej publikacji Gazety Wyborczej, Marek Chrzanowski (przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego) został oskarżony przez Leszka Czarneckiego "o zaoferowanie przychylności dla Getin Noble Banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł". Szef KNF podał się do dymisji, a tę przyjął premier. Do prokuratury zostało złożone drugie zawiadomienie, dotyczące doradcy prezydenta i prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisława Sokala, a Idea Bank trafił na listę ostrzeżeń KNF.

„Afera KNF” – publikacja Gazety Wyborczej

KNF odpiera zarzuty

Do publikacji Gazety Wyborczej odniosła się Komisja Nadzoru Finansowego: „Urząd KNF odczytuje opisane w artykule działania p. Leszka Czarneckiego jako próbę wywierania wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż, o czym świadczy brak niezwłocznego powiadomienia prokuratury przez p. Czarneckiego w marcu br., do czego był zobowiązany w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego KNF - podało PolskieRadio24.

„Afera KNF” – dymisja szefa KNF i zawiadomienie do prokuratury ws. Zdzisława Sokala

Wczoraj, późnym popołudniem, PAP poinformował, że Marek Chrzanowski, szef KNF podał się do dymisji, która została przyjęta przez premiera. „Jako pełniący obowiązki szefa KNF powołany zostanie jeden z obecnych zastępców – powiedział dzisiaj rano w radiowej Jedynce, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. „Następnie zostanie wyłoniony nowy szef KNF” – dodał.

Wczoraj po południu, do prokuratury zostało złożone drugie zawiadomienie ws. oskarżeń Leszka Czarneckiego wobec szefa KNF. Dotyczy ono doradcy prezydenta i prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zdzisława Sokala - poinformował mec. Roman Giertych. Sokal "według zawiadomienia miał lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny bank" – podał polsatnews.pl