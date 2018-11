Jak wynika z dzisiejszych publikacji Gazety Wyborczej, Marek Chrzanowski (przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego) został oskarżony przez Leszka Czarneckiego "o zaoferowanie przychylności dla Getin Noble Banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł". „Wydarzenia z 11 listopada są w stanie wzmocnić sondażowo partię rządzącą. W związku z tym, czas publikacji może być stanowczą próbą zakłócenia tego pozytywnego dla Zjednoczonej Prawicy trendu” – ocenił podczas rozmowy z Polskim Radiem politolog, prof. Łukasz Młyńczyk.

"Afera KNF"

KNF odpiera zarzuty

Do publikacji Gazety Wyborczej odniosła się Komisja Nadzoru Finansowego: „Urząd KNF odczytuje opisane w artykule działania p. Leszka Czarneckiego jako próbę wywierania wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż, o czym świadczy brak niezwłocznego powiadomienia prokuratury przez p. Czarneckiego w marcu br., do czego był zobowiązany w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego KNF - czytamy. Komisja informuje, że Marek Chrzanowski podjął już kroki prawne w związku z oskarżeniami Czarneckiego” – podaje PolskieRadio24.

"Afera KNF": termin publikacji Gazety Wyborczej nieprzypadkowy?

„Jeśli sprawa nie jest wydumana, to będziemy mieli do czynienia z kolejnym przypadkiem nadszarpnięcia zaufania do bardzo ważnej instytucji państwowej. Gdy sprawa ta potwierdzi się, to przed obecną władzą będzie spore wyzwanie. Mam na myśli przedsięwzięcie odpowiednich kroków prawnych, a może nawet politycznych. Z drugiej strony znane są kłopoty, z jakimi w swojej działalności zmaga się Leszek Czarnecki. Dlatego warto zadać sobie pytanie, na ile może być to próba ratowania imperium” – wskazał w rozmowie z Polskim Radiem politolog, prof. Łukasz Młyńczyk.