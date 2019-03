Zbigniew Hołdys ostro o polityku PO: "Rzecznik interesów Google'a"

"Czy pan, rzecznik interesów Google'a i Facebooka nie widzi, czego chcą twórcy i Polacy? Chce pan zadławić kulturę polską?" - napisał Zbigniew Hołdys do europosła Michała Boniego. Poszło o dyrektywę o prawie autorskim, którą Europarlament ma głosować we wtorek.

Michał Boni, eurodeputowany PO, zapowiedział już w ubiegłym tygodniu, że będzie rekomendował europosłom swojego ugrupowania głosowanie przeciwko artykułowi 13 dyrektywy o prawie autorskim. Zakłada on, że duże platformy internetowe będą musiały filtrować treści pod kątem naruszenia praw autorskich. Przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że doprowadzi to do cenzury internetu. Przeciwko całej dyrektywie jest polski rząd.