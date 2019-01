Zaproponowali ludziom od ojca Rydzyka wspólny start w wyborach

"Ruch 11 listopada" czyli partia założona przez kandydata skrajnej prawicy Mariana Kowalskiego proponuje środowisku związanemu z ojcem Tadeuszem Rydzykiem rozmowy na temat wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Politycy kojarzeni z Radiem Maryja mieliby dostać miejsca na listach wyborczych "Ruchu".

- Ze względu na bardzo podobny stosunek do bezbożnej, globalistycznej, szkodliwej dla Polski Unii Europejskiej oraz ze względu na obstrukcję sądową, na którą napotyka inicjatywa europosła Mirosława Piotrowskiego przy rejestracji partii "Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi", proponujemy środowisku Radia Maryja i Telewizji Trwam rozmowy na temat wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego – napisał w przesłanym do redakcji WP oświadczeniu Michał Fałek, prezes Ruchu 11 listopada.