Problemy nowej partii ojca Rydzyka. Sąd wydał decyzję

Maleją szanse na założenie nowej partii kojarzonej ze współpracownikami ojca Tadeusza Rydzyka. Już po raz drugi warszawski sąd okręgowy zwrócił wniosek o rejestrację nowego ugrupowania z powodów formalnych. - Złożymy kolejny, poprawiony wniosek - zapewnia inicjator nowej partii europoseł Mirosław Piotrowski.

- Partia polityczna pod nazwą "Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi" nie została jeszcze wpisana do ewidencji partii politycznych. W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało wydane kolejne zarządzenie zobowiązujące do sprecyzowania zapisów statutu dotyczących zasad reprezentowania partii na zewnątrz, dokładnego określenia kompetencji organów partii, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o partiach politycznych i złożenia poprawionej wersji statutu – w terminie 1 miesiąca, pod rygorem odmowy rejestracji – informuje Wirtualną Polskę Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie.

W rozmowie z Wirtualną Polską zapewnia, że zastosuje się do kolejnych wytycznych sądu i złoży kolejny wniosek o rejestrację nowej partii.

– W momencie, kiedy dostaniemy z sądu zarządzenie, to uszczegółowimy wniosek jeszcze raz. Będziemy uzupełniać dokumenty według wskazówek sądu i eliminować błędy aż do skutku. Z mojej wiedzy wynika, że taki tryb procedowania sąd stosował przy rejestracji innych partii politycznych. Zakładałem, że rejestracja nowej partii może potrwać 8-9 tygodni. Sąd podchodzi indywidualnie do każdego nowego ugrupowania – zapewnia w rozmowie z WP europoseł Mirosław Piotrowski.