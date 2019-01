Partia Rydzyka? O. Tadeusz Rydzyk: "To jest wielkie kłamstwo"

- To jest wielkie kłamstwo, brak dobrej woli, zło po prostu. Przecież oni wiedzą, że to jest nieprawda. Wiedzą, że ksiądz nie może zakładać żadnej partii. Czasem to wygląda tak, jakby wszystkiemu był winny Rydzyk - skomentował o. Tadeusz Rydzyk doniesienia mediów na temat nowo powstającej partii.

O. Rydzyk na pogrzebie bpa Pieronka (Agencja Gazeta, Fot: Jakub Porzycki)

- Zawsze, gdy powstaje idea, by coś dobrego robić razem, jest ona odbierana jako zagrożenie - bronił nowej partii o. Rydzyk w wywiadzie dla "Naszego Dziennika". Redemptorysta nie odżegnuje się od europosła Mirosława Piotrowskiego, który jest założycielem inicjatywy pod nazwą Ruch Prawdziwa Europa, kojarzonym z redemptorystą z Torunia. O powstaniu nowej partii poinformowała jako pierwsza Wirtualna Polska. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

- Z panem prof. Piotrowskim znamy się długo, współpracujemy w radiu, telewizji, na uczelni. To się zaczęło bardzo dawno, gdy jeszcze tworzyliśmy studium dziennikarskie. Wtedy przyjeżdżał z wykładami. Brał udział w naszych sympozjach, gdy jeszcze nie było uczelni. A kiedy powstała, został wykładowcą. Jest dobrym specjalistą, widać, że ma właściwą hierarchię wartości. Dla nas to tylko radość, że taki człowiek chce z nami współpracować. Pan profesor jest słyszany w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, więc uderzono w radio, wykorzystując jego nazwisko. Trzeba też jasno powiedzieć, że naród polski dorobił się już pewnej liczby dobrych polityków, zatroskanych o dobro wspólne Ojczyzny - powiedział w rozmowie z dziennikiem.

O. Rydzyk o imigrantach

Na pytanie dziennikarza, na kogo powinni głosować Polacy w wyborach do parlamentu Europejskiego, redemptorysta odpowiedział, że "nigdy nie wolno iść na kompromis ze złem". - Ci, którzy wyrządzili narodom największe krzywdy, czy to na Wschodzie, czy na Zachodzie, też usiłowali usprawiedliwiać swoje zbrodnie okolicznościami, mówili, że wybierają „mniejsze zło”. Trzeba wybierać dobro. Ważne, jacy ludzie będą sprawować rządy. Czy to będą rzeczywiście prawe osobowości, ludzie światli, mądrzy, odważni, z charakterami, niekłaniający się okolicznościom, jednoznaczni - boży - stwierdził. - Potrzebni są ludzie z prawymi sumieniami, którym zależy na Panu Bogu, dobru wspólnym, na człowieku, na narodzie i którzy dbają o suwerenność swojego państwa. Trzeba patrzeć, czy mają właściwe rozeznanie, czy są wierni prawdzie.

Zdaniem Rydzyka, jest "wiele spraw, które należy uporządkować". Jedną z takich spraw jest imigracja. - Mówienie, że musimy mieć tanią siłę roboczą, ma bardzo krótkie nogi. To jest myślenie dorobkiewicza, a może i cwaniaka - powiedział.

Problemy z rejestracją

Nowa partia ma poważne problemy z rejestracją. Już po raz drugi warszawski sąd okręgowy zwrócił wniosek o rejestrację nowego ugrupowania z powodów formalnych. Założyciel partii musi sprecyzować zapisy statutu, dokładnie określić kompetencje organów partii. Jeżeli nie zrobi tego w ciągu miesiąca, dostanie odmowę rejestracji. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Źródło: "Nasz Dziennik"