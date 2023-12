Zapalono świece chanukowe w Sejmie

- To wyjątkowy dzień, bo to ostatni dzień chanuki. To jest prawdziwa twarz Polski. Wszyscy jesteśmy razem. Przedwczoraj zgaszono naszą chanukę. I co się stało później? Od razu tutaj byliśmy. (...) Zawsze w polsko-żydowskiej historii byliśmy razem. Nikt nas nie może zgasić, bo jesteśmy razem - powiedział Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.