Autobus MPK potrącił trzy osoby. Walczą o życie w szpitalu

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 20:00 na ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. Trzy osoby zostały potrącone przez autobus MPK linii 127. Kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu wskazał w rozmowie z PAP, że "przebiegały one na czerwonym świetle po pasach".