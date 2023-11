Zamrożenie cen prądu w 2024. Opozycja przedstawiła plany. PiS również

Jednym z rozwiązań, które zostały wprowadzone w związku z kryzysem energetycznym, było zamrożenie cen prądu. To ma obowiązywać co najmniej do końca 2023 roku. Co będzie później? Poseł Koalicji Obywatelskiej zdradził plany dotyczące utrzymania poziomu cen prądu i gazu. O przedłużeniu rozwiązania mówi też Jacek Sasin.