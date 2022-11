Zamrożenie ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2023. Kto musi złożyć wniosek?

Limity zużycia energii w 2023. Kto musi złożyć wniosek o zamrożenie ceny prądu?

Aby skorzystać z podstawowego limitu 2 tys. kWh, nie trzeba składać żadnego wniosku. Dostawcy energii elektrycznej samodzielne dokonają rozliczenia odbiorców, według przyjętych przez rząd zasad. O złożeniu stosownych dokumentów powinny jednak pamiętać osoby, którym przysługuje wyższy próg zużycia prądu. Aby skorzystać z limitu przewidzianego w ustawie, niezbędne będzie złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Wniosek o zamrożenie ceny prądu, należy przekazać do dostawcy energii najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku. Warto pamiętać o dołączeniu do dokumentów odpowiednich poświadczeń: