Dodatek elektryczny. Kto może wnioskować o dopłatę do prądu? Program rusza wkrótce

Dodatek elektryczny jest rządowym programem pomocy dla osób, stosujących w domu ogrzewanie zasilane prądem. To jeden z elementów Tarczy Solidarnościowej. Aby go otrzymać - podobnie, jak w przypadku dodatków do opału - należy złożyć wniosek. Przepisy ustawy wskazują, kto skorzysta z dopłaty a komu pieniądze nie przysługują.