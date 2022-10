Wysokie ceny prądu dla miast i gmin. Jest zapowiedź rządu

Co z węglem?

- Władza centralna odpowiada za to, żeby importować węgiel do kraju. Dystrybucja na terenie Polski może być bardziej skuteczna, na to wskazują samorządy, jeśli one również będą miały taką możliwość. Szukamy rozwiązań. Zapewne w przyszłym tygodniu zostaną one przedstawione - poinformował Piotr Mueller.