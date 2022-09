15 emerytura. Dodatkowe świadczenie dla seniorów. Kiedy wejdzie w życie?

Czy będzie 15 emerytura? Co dalej z dodatkowym świadczeniem dla emerytów i rencistów?

Prezydent Andrzej Duda o planach wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów informował już kilkakrotnie. Po raz pierwszy obietnica ta pojawiła się w jego kampanii wyborczej w 2020 roku. Po wygranych wyborach temat przestał się pojawiać w dyskusjach. W sierpniowym wywiadzie dla Radia Zet prezydent powiedział, że wysoki wzrost cen energii i kosztów utrzymania sprawia, że dodatkowe świadczenia dla najbardziej wymagającej tego grupy społecznej warto rozważyć ponownie. "Jeżeli będzie potrzebna 15. emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. To są na pewno kwestie, nad którymi ja będę z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował" - powiedział prezydent.