Tak wystartował wywiad z Kaczyńskim. Wszystko się nagrało

- To jest osoba, o której nie chciałbym się wypowiadać z tego względu, że jest to dobra polska tradycja, choć w ostatnich latach łamana, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale. Sądzę, że nie bardzo jestem upoważniony do tego rodzaju wypowiedzi, bo pan Urban miał takich przyjaciół jak choćby Adam Michnik czy pani Monika Olejnik. Sądzę, że to należy im zostawić - powiedział prezes PiS.