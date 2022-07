TVP Info opublikowało nagranie ze spotkania w "Gazecie Wyborczej". Zostało przycięte?

Prawdziwe głosy, ale zapis mógł być edytowany

Kolejną osobą, która pojawia się na nagraniu jest wicenaczelny Piotr Stasiński. - Ja chcę wam powiedzieć, że to, co mówicie o niezależności redakcyjnej jest czysto werbalne. Nie możemy na tym polegać - mówi Stasiński i po jego wypowiedzi znów słychać cięcie. Po chwili słychać jego kolejną kwestię. - Wy grzęźniecie w tej samej starej koncepcji, która mówi "nasz byznes, wasza redakcja". Tak już nie jest. "My jesteśmy business driving by content". My jesteśmy czymś innym. Myśmy stworzyli zespoły i te wyrafinowane umiejętności zgromadziliśmy, to nie są bzdety. Ta historia, o której wszyscy tu mówią aluzyjnie, a było takich więcej, to było to, że żądali, żebyśmy zdjęli tekst o Allegro, bo był krytyczny, a to główny reklamodawca gazeta.pl. Znacie tę historię, czy to jest dla Was odkrycie? - kończy Stasiński.