TVP przegrała w sądzie z "Wyborczą". Za każdy dzień zwłoki 2 tys. zł kary

Telewizja Polska wniosła skargę kasacyjną i wystąpiła o zawieszenie postępowania egzekucyjnego ws. przeprosin. We wtorek sąd oddalił ten wniosek. Co więcej, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów wezwał TVP do opublikowania przeprosin i dał siedem dni na wykonanie tego wyroku - od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tak się nie stanie, za każdy dzień zwłoki naliczana będzie kara - 2 tys. zł.