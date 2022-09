To dlatego Dworczyk odchodzi z KPRM. Suski zdradził powód

Suski pytany, czy powodem dymisji Dworczyka jest samo włamanie, czy barwne opisy członków rządu zawarte w ujawnionych mejlach, odpowiedział: "rzeczywiście ludzie inteligentni mają barwny język". Na pytanie, czy te maile były problemem politycznym, odparł, że "były jakimś problemem, choć bardziej medialnym, dlatego że to nie wpływało na funkcjonowanie państwa, ani rządu". Na uwagę, że wpływały one na atmosferę w partii, Suski przyznał, że "wpływało trochę na atmosferę mniej sympatyczną, ale wczoraj nastąpiło ponowne zwarcie szeregów i przystąpienie do intensywnej pracy, bo jest ona potrzebna Polsce".