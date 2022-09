Będzie zmiana w rządzie. Terlecki o przyszłości Michała Dworczyka

Odejście Dworczyka to pokłosie konfliktów na szczytach Zjednoczonej Prawicy, o których we wrześniu pisał reporter Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. Dymisji szefa KPRM mieli się domagać politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą po tym, jak stanowisko wiceministra rolnictwa stracił Norbert Kaczmarczyk. To poseł Solidarnej Polski, który do partii Zbigniewa Ziobry przeszedł z Kukiz’15.