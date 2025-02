Trump wprowadza cła. Meksyk uruchamia "plan B"

Jako oficjalny powód nałożenia ceł Biały Dom podał napływ fentanylu przez północną i południową granicę USA oraz udział Chin w zaopatrywaniu karteli narkotykowych w prekursory potrzebne do wytwarzania narkotyku, który przyczynił się do śmierci niemal 100 tys. Amerykanów w ub.r.

Na razie nie jest jasne, na czym dokładnie polega "plan B" i czy będzie on oznaczał wprowadzenia podobnych ceł na towary importowane z USA, czy też sprowadzi się on do jakiegoś innego rozwiązania.