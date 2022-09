Dymisja za dymisję. "Ziobryści" idą na zderzenie z premierem i jego ludźmi

Co na to druga strona sporu? - O dymisji Kaczmarczyka przesądziła sprawa z poddzierżawieniem bratu 140 hektarów państwowej ziemi [ujawniliśmy ją w WP - przyp. red.]. Od ciągnika i wesela się zaczęło, ale to był drobny temat pod tabloidy. Dopiero historia z ziemią opisana przez was przechyliła szalę. I co kluczowe: nie premier zdecydował o odwołaniu Kaczmarczyka, tylko sam prezes Kaczyński - mówi Wirtualnej Polsce bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego.