Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Finansowe kary i śledztwo prokuratury

Potwierdziły się ustalenia Wirtualnej Polski w sprawie gigantycznego składowiska śmieci na Dolnym Śląsku. Wojewódzkie służby właśnie zakończyły kontrolę legalności wysypiska, która wykryła liczne nieprawidłowości i ma zakończyć się karą pieniężną. Z naszych informacji wynika, że w sprawie obiektu toczy się jeszcze jedno "zaawansowane śledztwo”.

Chodzi o potężne składowisko śmieci położone we wsi Rudna Wielka oddalonej o 70 km od Wrocławia i budzi protesty mieszkańców. Właściciel obiektu, firma Chemeko-System, od kilku lat zabiega o powiększenie obiektu o działkę, która w 2015 r. została w kontrowersyjnych okolicznościach odrolniona i dziś jest przedmiotem zaawansowanego śledztwa prokuratorskiego. Zbadanie historii zlecił już Minister Środowiska.

Grupa mieszkańców interweniuje

Z kolei okoliczni mieszkańcy narzekają w skargach kierowanych m.in. do Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich na plagę szczurów i ptactwa roznoszącego zarazki, skażenie wód gruntowych, smród i zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi.

Z naszych informacji wynika, że dolnośląski WIOŚ właśnie zakończył kontrolę składowiska w Rudnej Wielkiej, o którą wystąpili do niego mieszkańcy.

Co wykazała kontrola?

"Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie eksploatacji składowiska. W trakcie kontroli za stwierdzone wykroczenia nałożono siedem mandatów karnych na łączną kwotę 3,1 tys. zł. Kontrolowany podmiot odmówił podpisania protokołu (…). Planowane jest podjęcie działań adekwatnych do stwierdzonych naruszeń, w tym: wydanie zarządzeń pokontrolnych, skierowanie wystąpień do właściwych organów oraz wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej” – czytamy w piśmie od Inspektora, które kilka dni temu dostali mieszkańcy Rudnej.

Jak rozumieć zapowiedź "skierowania wystąpień do właściwych organów”? WIOŚ prawdopodobnie będzie chciał przekazać wnioski z kontroli śledczym.

Byłoby to tym bardziej uzasadnione, że – jak ustaliła Wirtualna Polska – w Prokuraturze Rejonowej w Głogowie toczy się kolejne śledztwo dotyczące dolnośląskiego wysypiska. Tym razem w sprawie składowania odpadów wbrew przepisom.

- Śledztwo jest na etapie zaawansowanym. Prokurator oczekuje obecnie na wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która przeprowadzona została równolegle z czynnością procesową oględzin śledczych na miejscu zdarzenia. W najbliższym toku śledztwa prokurator podejmie decyzję w zakresie powołania do opiniowania w niniejszej sprawie biegłego z zakresu ochrony środowiska. Po uzyskaniu powyższych dowodów prokurator dokona prawno-karnej oceny zachowania osób objętych tym śledztwem - informuje Wirtualną Polskę Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Prezes liczy na szybkie rostrzygnięcia

O komentarz do ustaleń Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska i prokuratorskiego śledztwa poprosiliśmy zarząd firmy. Czekamy na odpowiedź. We wcześniejszym liście do redakcji, prezes Chemeko-System Roman Jagiełło zapewniał, że wszystko odbywa się z procedurami.