Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Gigantyczne wysypisko pod lupą prokuratury

Na Dolnym Śląsku ma powstać jedno z największych składowisk śmieci w Polsce. Inwestycja znajduje się na działce, w sprawie której zaawansowane śledztwo prowadzi prokuratura, a zbadanie historii zlecił minister rolnictwa. W tle inwestycji są związki ważnego samorządowca kontrolującego wysypisko.

Kontrowersyjna rozbudowa składowiska

Według informacji przekazanych Wirtualnej Polsce przez Chemeko-System osoby z kierownictwa spółki nie zeznawały w tym śledztwie. Prokuratura przesłuchała za to w charakterze świadka Pawła Niedźwiedzia, który był wicestarostą odpowiedzialnym za Wydział Geodezji, Katastratu i Gospodarki Nieruchomościami w czasie, gdy zapadała decyzja dotycząca działki pod składowisko. Ten sam urzędnik, dzisiaj jest burmistrzem gminy, na terenie której działa składowisko. I to do niego trafiają skargi na wysypisko.

Prezes firmy broni inwestycji

- Kiedy składaliśmy swój wniosek do starosty powołaliśmy swojego klasyfikatora, natomiast starosta powołał swojego klasyfikatora. Obaj się zgodzili, całe postępowanie trwało trzy lata. Weryfikację przeprowadzał urząd wojewody, jego decyzję prześlemy do prokuratury i jestem przekonany, że prokuratura to umorzy. A co do pisma ministra rolnictwa, to tam była pewna niezgodność co do gruntów; ale to dla sprawy nie ma większego znaczenia. Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest decyzja urzędu wojewody. Nie mamy się czego obawiać – dodaje prezes Chemeko.