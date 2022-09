Nowy termin wyborów. PiS dogadał się z prezydentem Dudą

Pierwszą ważną decyzją podjętą przy ul. Nowogrodzkiej był termin wyborów samorządowych, które zostały przesunięte o pół roku. - Nie będzie zmian w ordynacji wyborczej - powiedział "Wyborczej" ważny polityk PiS. Rozmówca dodał, że Andrzej Duda przy okazji zmian w ordynacji do parlamentu chciał przeforsować pomysł powrotu do listy krajowej i w ten sposób zabezpieczyć start niektórych swoich ludzi. "Kaczyński na to nie przystał" - donosi gazeta.