"Idzie kryzys". Tak skutecznie obniżymy rachunki przed zimą

- Prąd jest tak drogi, bo produkujemy go z paliw kopalnych. O ile poza Polską to gaz podbija ceny energii elektrycznej, o tyle w Polsce, co niezrozumiałe, cenę kształtuje nasz węgiel kamienny i brunatny - mówi Michał Hetmański w drugim odcinku podcastu "Idzie kryzys". Prezes fundacji Instrat nie ma wątpliwości, że polskie spółki energetyczne bogacą się kosztem społeczeństwa, co częściowo ma powstrzymać zamrożenie cen prądu przez rząd. Ekspert przedstawia też jasny plan działań dla każdego domu, który pozwoli obniżyć ceny rachunków.