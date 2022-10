"Idzie kryzys": Polityczna kapitulacja rządu ws. węgla

- Trzeba myśleć nie tylko o zakupie opału na zimę, ale również systemów do oczyszczania powietrza czy masek antysmogowych. Węgiel brunatny to trudne paliwo o dużej wilgotności, którego trzeba spalić bardzo dużo, żeby uzyskać energię. Przy spalaniu emituje bardzo dużo dwutlenku węgla, związków siarki czy nawet rtęć. Elektrownie mają specjalne systemy filtrów i oczyszczaczy, dzięki czemu emisja rtęci jest znacznie mniejsza. Tymczasem trudno oczekiwać, żeby Polacy mieli przystosowane piece do spalania węgla brunatnego. To jest kolejna oznaka kapitulacji. Można zderzyć to z zapowiedziami, że węgla nie zabraknie. Na razie widzimy, że rząd komunikacyjnie nie może ogarnąć tej sytuacji. Zgodzę się, że zakontraktowaliśmy duże ilości węgla, ale on dociera do Polski bardzo wolno – wyjaśnia Wiech.