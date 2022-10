Wyższy limit prądu. 3000 kwh dla seniorów. Są warunki

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej to odpowiedź rządu na kryzys energetyczny. Stała cena za energię w 2023 roku na poziomie z tego roku dotyczyć będzie osób zużywających do 2000 kWh. Zamrożenie cen prądu i większy limit przewidziany jest m.in. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Okazuje się, że dotyczy to także części seniorów.