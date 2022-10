Wyliczenia po uldze za prąd. I tak zapłacimy więcej

Ustawa, która przeszła przez Sejm, tzw. tarcza solidarnościowa, zakłada trzy limity mrożenia cen (do 2000, 2600 i 3000 kWh). Dodatkowo na wsparcie mogą liczyć gospodarstwa domowe ogrzewające się głównie prądem. To 1 tys. (do 5000 kWh) lub 1,5 tys. złotych (powyżej 5000 kWh rocznie).