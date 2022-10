Czarnek: Szkoły będą ogrzane, nauki zdalnej nie będzie

Odnosząc się do działań polskiego rządu stwierdził, że cena energii elektrycznej spada. - Dodatkowo zostanie ona zamrożona jeszcze rozwiązaniami prawnymi, które będziemy w przyszłym tygodniu przyjmować na Radzie Ministrów i kierować do Sejmu po to, żeby nie tylko gospodarstwa prywatne, domowe, nie tylko rolnicy, ale również kościoły, szkoły, uniwersytety - w konsekwencji również przedsiębiorcy - mogli mieć cenę, która będzie po prostu do zapłacenia - powiedział szef MEiN.