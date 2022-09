Ciemno, zimno, brudno. Tak mogą wyglądać miasta tej jesieni

Prezydent Bydgoszczy unieważnił we wtorek przetarg na zakup energii elektrycznej na 2023 rok. Jedyną ofertę w przetargu złożyła Enea S.A. Cena była ok. 5-krotnie wyższa niż teraz. Rozstrzygając przetarg i kupując prąd w takiej cenie, Bydgoszcz w 2023 roku wydałoby ok. 140 mln zł więcej niż w 2022 roku. Nie tylko jednak z powodu samej podwyżki. Bruski ma podejrzenia, że energetyczne koncerny umówiły się co do regionalnego podziału rynku i ofert przedstawianych samorządom. W piśmie do wicepremiera Jacka Sasina zwrócił się o jego osobisty nadzór nad ofertami składanymi w przetargach.